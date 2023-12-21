В Тверской области отремонтировали 500 км дорог по нацпроекту в 2023 году
В Тверской области отремонтировали 500 км дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.
Об этом сообщает tverigrad.ru.
В частности, завершён ремонт на ведущих объектах опорной сети — от Твери до Весьегонска, от Торжка до Осташкова, а также от Вышнего Волочка до Сонково через Максатиху и Бежецк.
Кроме того, обновляются туристические маршруты. К примеру, начались работы на дороге от Сергиева Посада до Калязина.
Ремонт затронул и межмуниципальные дороги.
Ранее НСН сообщала, что в Москве реконструируют 4 км дорог и путепровод.