Daihatsu приостановит поставки авто из-за скандала с данными краш-тестов

Дочерняя компания японского концерна Toyota Daihatsu временно приостановит поставки своих автомобилей в Японии и за рубежом из-за скандала с данными краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщается на сайте Toyota.

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"Расследование независимой комиссии выявило 174 новых нарушения в 25 категориях испытаний в дополнение к обнаруженным в апреле и мае нарушениям, связанным с облицовкой дверей и проведением испытаний на боковое столкновение", - говорится в сообщении.

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В общей сложности нарушения охватывают 64 модели Daihatsu, в том числе 22 модели, продаваемые под брендом Toyota. Речь идет об автомобилях Toyota Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.

"В ответ на эти выводы компания Daihatsu решила сегодня временно приостановить поставки всех моделей, разработанных Daihatsu, которые в настоящее время производятся как в Японии, так и за рубежом. Toyota также решила временно приостановить поставки затронутых моделей. Мы хотели бы принести наши искренние извинения за неудобства и беспокойство всем заинтересованным сторонам, включая клиентов. Daihatsu сообщила нам, что в дальнейшем прояснит ситуацию с властями и под их руководством примет все необходимые меры", - отметили в Toyota.

Как сообщает агентство Kyodo, на этой неделе Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии проведет обыски в штаб-квартире Daihatsu в Осаке в связи с выявленными нарушениями.

В апреле Daihatsu обнаружила недостатки в тестах на безопасность при боковых столкновениях для четырех моделей, после чего приняла решение создать независимую комиссию для рассмотрения этой проблемы. В мае компания заявила, что она также обнаружила проблемы при тестировании своего небольшого паркетника Rocky и аналогичной модели Raize, которую Daihatsu производит под брендом Toyota. В связи с этим выпуск этих популярных на японском рынке автомобилей был приостановлен.

О компании

В 2022 году концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino произвели по всему миру 10,51 млн автомобилей. При этом на Daihatsu приходится порядка 1,7 млн единиц.

Daihatsu специализируется на производстве компактных малолитражных автомобилей. Она тесно сотрудничает с Toyota с 1967 года. С 2016 года компания на 100% принадлежит Toyota. На японском рынке на Daihatsu приходится около трети продаж в сегменте малолитражек.