Глубокая локализация автоэлектроники начнется в РФ в 2024 году

Глубокая локализация электронных автокомпонентов начнется в РФ в 2024-2025 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака.

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«В 2024-2025 годах планируется поэтапный переход к глубокой локализации автоэлектроники на уровне электронных компонентов. Процесс попадания на конвейеры автопроизводителей для новых электронных компонентов в составе электронных блоков занимает в среднем два-три года», — отметил Шпак.

По его словам в ближайшее время в России начнется серийное импортозамещение таких компонентов, как навигационные модули, резисторы, конденсаторы и разъемы, а также печатные платы.

До этого стало известно, что в Костроме открылось первое российское производство антиблокировочных систем тормозов (ABS) и систем стабилизации (ESP) для автомобилей.