СМИ озвучили, сколько машин могут собрать из остатков на бывшем заводе Hyundai

Из остатков запчастей могут создать 70 тысяч машин на бывшем заводе Hyundai. Об этом сообщают «Ведомости».

СМИ озвучили, сколько машин могут собрать из остатков на бывшем заводе Hyundai
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В публикации газеты говорится, что в настоящее время деталей достаточно для сборки 10 тыс. автомобилей, однако количество может быть значительно увеличено при довозе запчастей из ряда государств. В частности, речь идет о Китае и Казахстане.

Накануне газета The Chosun Ilbo сообщила, что инициатива о продаже завода в Санкт-Петербурге за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей) была одобрена южнокорейской компанией Hyundai Motor.

О том, что компания Hyundai Motor приняла решение продать российский завод, деятельность которого приостановлена, сообщило в тот же день информационное агентство Yonhap.

Руководство Hyundai Motor решило приостановить работу в России в марте 2022 года. Завод компании расположен в Санкт-Петербурге. На нем выпускалось 200 000 автомобилей в год. Число сотрудников, которые работали на предприятии, составляло 2600 человек.

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