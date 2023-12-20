СМИ озвучили, сколько машин могут собрать из остатков на бывшем заводе Hyundai
Из остатков запчастей могут создать 70 тысяч машин на бывшем заводе Hyundai. Об этом сообщают «Ведомости».
В публикации газеты говорится, что в настоящее время деталей достаточно для сборки 10 тыс. автомобилей, однако количество может быть значительно увеличено при довозе запчастей из ряда государств. В частности, речь идет о Китае и Казахстане.
Накануне газета The Chosun Ilbo сообщила, что инициатива о продаже завода в Санкт-Петербурге за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей) была одобрена южнокорейской компанией Hyundai Motor.
О том, что компания Hyundai Motor приняла решение продать российский завод, деятельность которого приостановлена, сообщило в тот же день информационное агентство Yonhap.
Руководство Hyundai Motor решило приостановить работу в России в марте 2022 года. Завод компании расположен в Санкт-Петербурге. На нем выпускалось 200 000 автомобилей в год. Число сотрудников, которые работали на предприятии, составляло 2600 человек.