На участках Псковской и Череповецкой улиц введут ограничение движения

22.12.2023. С 24 декабря на участках Зональной, Псковской и Череповецкой улиц будет ограничено движение. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. «С 24 декабря до 30 июня 2024 года на участках Зональной, Псковской и Череповецкой улиц будет недоступна для движения 1 полоса. Это связано с проведением строительных работ», — отметили в Дептрансе. Владельцев авто попросили проявлять внимательность при поездках на Псковской улице и соблюдать указания временных дорожных знаков. Уточнить интересующие вопросы можно по номеру тел.: 8-495-539-54-54 с мобильного 3210.