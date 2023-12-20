Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на отечественные автомобили или иномарки, рекомендованные Минпромторгом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

«С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги на автомобили других марок. Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», - отметила Лантратова.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.