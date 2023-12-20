В Челябинской области ограничили движение грузовиков и автобусов из-за непогоды

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад стал причиной ограничения движения грузовиков, автобусов и такси на участке федеральной трассы М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"C 11 часов (09:00 мск) вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 "Урал" с 1548-го км по 1779-й км (горнозаводская зона - прим. ТАСС). Данные ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и крупногабаритных грузов, легковые такси", - сказано в сообщении.