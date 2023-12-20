Названа страна, являющаяся главным потребителем китайских автомобилей

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей, а КНР – основным поставщиком машин в РФ. В целом же Китай уже 13 лет подряд остается крупнейшим торговым партнером России, отметил Чжан Ханьхуэй по итогам года и накануне 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась в Пекине во вторник.

Причем сотрудничество это постоянно расширяется, и интерес Китая к России растет. А важной частью двусторонней торговли стало сотрудничество в автомобильной сфере.

Впрочем, это заметно и так: в 2023 году почти каждый второй проданный в России автомобиль произведен в Китае. И новые китайские бренды «заходят» к нам с завидной регулярностью.