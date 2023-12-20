Марки из Китая вытесняют КАМАЗ с рынка

Наступление китайских брендов на грузовой сегмент авторынка РФ продолжается. Напомним, к концу сентября 2023 года седельный тягач Sitrak C7H 4x2 уже прочно занимал топ рейтинга моделей, но КАМАЗ удерживал лидерство в общем рейтинге брендов. Однако обозначившаяся еще в конце прошлого года тенденция набирает обороты.

Опубликованные данные продаж за январь-ноябрь свидетельствуют, что помимо упомянутого лидера Sitrak еще две китайские модели входят в топ-3 грузовых бестселлеров. Армейский бортовой КАМАЗ-43118 6х6, принадлежащий поколению К3 и производящийся изрядными тиражами по вполне понятным причинам, – четвертый.

Также в топ-10 вошли еще две камазовские модели – принадлежащий к тому же поколению К3 дорожный самосвал КАМАЗ-65115 и седельный тягач КАМАЗ-5490 из поколения К4, с которым до событий февраля 2022 года компания планировала расставаться.