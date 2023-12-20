Назван простой и доступный способ решения проблемы с примерзанием дворников

Зимний сезон с низкими температурами оборачивается для всех автовладельцев различными проблемами, одной из которых могут стать примерзающие на морозе к лобовому стеклу дворники, но решение есть.

Примерзшие к стеклу дворники — довольно распространенная проблема в зимнее время года. Чтобы это предотвратить, достаточно использовать силиконовую смазку.

Просто необходимо регулярно смазывать поверхность дворников.