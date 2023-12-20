Топ-10 самых беспроблемных подержанных автомобилей

Составители списка — эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Они проанализировали соотношение среднего количества ремонтов автомобиля к его нормированному пробегу и определили десять самых беспроблемных ликвидных машин в России за период с января по декабрь 2023 года. Это были подержанные автомобили стоимостью от 750 тысяч рублей и не старше 10 лет.

В лидерах оказались модели японских марок: на первом месте Toyota Avensis, на втором — Nissan Note, а на третьем — Honda Accord. Следом идут Toyota Auris (четвертая строчка), Chevrolet Cruze (пятая строчка) и Honda Civic (шестая строчка). Наконец, замыкают топ-10 Renault Megane, который оказался на седьмой позиции, Nissan Juke на восьмой, Nissan Tiida на девятой и Volkswagen Jetta на десятой. В приведенном списке японские машины преобладают — их доля 70 процентов.

В «Автотеке» отметили, что информация о произведенных ремонтных работах и пробеге автомобиля помогает аналитикам определить, насколько быстро конкретная модель может быть продана, и таким образом оценить целесообразность инвестиций в ее покупку.