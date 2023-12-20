Geely поднял цены две модели, представленные в России

Автобренд Geely во второй половине декабря увеличил цены на два представленных на российском рынке кроссовера. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Рост составил от 20 до 30 тыс. рублей или 0,8-1,1%.

Так, на минимальные 20 тыс. рублей подорожал бюджетный BelGee X50. Цена автомобиля после подорожания составляет 2,27 млн рублей, в максимальной комплектации он обойдется в 2,48 млн рублей.

На 30 тыс. рублей прибавил в цене семейный кроссовер Geely Atlas Pro. Базовая версия обойдется теперь в 2,75 млн рублей. А максимально оснащенный автомобиль стоит 3,37 млн рублей.