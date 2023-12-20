Эти автомобили можно купить на рынке России за 1 млн рублей — есть даже новые

Российский авторынок меняется, и в настоящее время цена большинства автомобилей превышает 2 млн рублей. Несмотря на это, у автовладельцев есть возможность купить машину по цене до одного миллиона рублей, причем не только подержанную.

Lada Granta — этот отечественный автомобиль сохраняет свой статус бестселлера благодаря демократичной цене. Сейчас его стоимость стартует от 699,9 тысячи рублей, и хотя цена топовых версий превысила отметку в 1 млн рублей, все еще можно найти экземпляры в средних комплектациях по цене от 900 тысяч до 1 млн.

Lada Niva Legend — этот внедорожник выпускается в трехдверном кузове и будет отличной находкой для тех, кто ищет неприхотливый автомобиль с хорошей проходимостью. Цена базовой комплектации составляет 829,9 тысячи рублей, а за 1 млн можно купить версию Luxe.

Hyundai Solaris — чтобы купить этот автомобиль за 1 млн рублей, нужно будет выбрать между возрастом и пробегом. Сравнительно свежие Солярисы стоят уже от 1,5 млн рублей.

Nissan Qashqai — некоторые экземпляры этой модели продают чуть больше чем за 900 тысяч рублей. А за 1 млн предлагают машины, возрастом 10-15 лет и с пробегом 150-250 тыс. км.

Mitsubishi Lancer — этот бестселлер из Японии, но на рынке можно за 1 млн рублей найти только машины возрастом 10-16 лет с пробегом.

Renault Duster — цена этого автомобиля 2012 года сегодня составляет примерно 950 тысяч рублей, но, чтобы его найти, придется очень постараться.

Skoda Octavia — этот лифтбек по праву достоин своего звания практичного семейного автомобиля. На вторичном рынке РФ за 1 млн рублей есть большой выбор таких автомобилей.

Volkswagen Polo — за 1 млн рублей можно поискать машину 2018 года выпуска, более поздние модели будут дороже. Есть варианты с «механикой» и шестиступенчатым «автоматом».