В Минпромторге рассказали, когда начнется процесс глубокой локализации электроавтокомпонентов

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак анонсировал начало процесса глубокой локализации электронных автомобильных компонентов в России в 2024-2025 годах. В кулуарах форума «Цифровая транспортация» он отметил, что специалисты уже проработали некоторые компоненты, передает ТАСС.

Шпак подчеркнул, что на процесс попадания на конвейеры автопроизводителей для новых электронных компонентов в составе электронных блоков уходит в среднем два-три года. Он сообщил, что в следующие два года в стране приступят к серийному импортозамещению ряда компонентов, среди которых печатные платы, навигационные модули, резисторы, а также конденсаторы и разъемы.

Одна из первых систем на борту, которая стала российской – «ЭРА-ГЛОНАСС», подчеркнул замглавы Минпромторга. Он также сообщил о налаживании производства отечественных систем ABS. По словам Шпака, в ближайшем будущем начнут выпускать системы ESP.