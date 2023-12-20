В Канаде определили срок полного отказа от неэкологичного транспорта
Власти Канады собираются с 2035 года запретить продажу неэкологичного транспорта — приобретать можно будет только электромобили или подзаряжаемые гибриды. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо.
Речь идет не только о седанах и хетчбэках, но и о пикапах и внедорожниках. При этом уже с 2026 года 20% продаваемых авто в Канаде должны быть электромобилями.
Гильбо отметил, что власти Канады будут делать все, что требуется для обеспечения достаточного количества автомобилей без двигателей внутреннего сгорания на рынке. Для достижения цели также будет строиться необходимая инфраструктура, а производители и покупатели электрических авто получат льготы.
Министр также озвучил прогноз, по которому к 2030 году цена авто с ДВС и электромобилей будет одинаковой, после чего последние будут дешеветь. Гильбо добавил, что 10 лет эксплуатации «стандартного хетчбэка» с бензиновым двигателем обойдутся канадцу примерно в 82 тысячи канадских долларов (порядка 61 тысячи долларов США), а аналогичного электрокара — в 50 тысяч канадских долларов (около 37 тысячи долларов США). Экономию он объяснил разницей цен на бензин и электроэнергию.