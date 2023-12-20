В Канаде определили срок полного отказа от неэкологичного транспорта

Власти Канады собираются с 2035 года запретить продажу неэкологичного транспорта — приобретать можно будет только электромобили или подзаряжаемые гибриды. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо.

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Речь идет не только о седанах и хетчбэках, но и о пикапах и внедорожниках. При этом уже с 2026 года 20% продаваемых авто в Канаде должны быть электромобилями.

Гильбо отметил, что власти Канады будут делать все, что требуется для обеспечения достаточного количества автомобилей без двигателей внутреннего сгорания на рынке. Для достижения цели также будет строиться необходимая инфраструктура, а производители и покупатели электрических авто получат льготы.