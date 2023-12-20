Volkswagen ID.7 Vizzion не впечатлил китайцев: его захотели купить лишь 300 человек

Новый электрокар Volkswagen вышел на рынок Китая с начальной ценой 237,7 тысячи юаней (три миллиона рублей) — это почти вполовину меньше стоимости машины в Европе, но немало по меркам КНР. Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на данные аналитического агентства CarFans, за первые 72 часа с момента начала приема заказов было оформлено всего 300 заявок.

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CarFans приводит и другие подробности о тех, кто оформил заявку на покупку Volkswagen ID.7 Vizzion за первые трое суток. 80-90 процентов из них — это мужчины в возрасти 40 лет, которые рассматривали ID.7 Vizzion как второй автомобиль в семью. Конверсия составляла всего пять процентов, то есть только каждый 20-й посетитель автосалона готов купить машину.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

В отчете говорится и о возможных причинах столь низкого интереса к новой модели Volkswagen. Во-первых, это высокая цена электромобиля по сравнению с конкурентами, а их немало: это Zeekr 007, BYD Seal и Han, Rising F7, Leapmotor C01 и другие электрические седаны китайских брендов в ценовом сегменте около 200 тысяч юаней. Во-вторых, это то, что такие базовые опции, как подогрев сидений, у ID.7 Vizzion оплачиваются дополнительно. В целом аналитики наблюдали недовольство клиентов предложенными конфигурациями ID.7 Vizzion — они не соответствуют их запросам.

ID.7 Vizzion может повторить судьбу ID.3, запуск которого обернулся провалом в Китае — тогда Volkswagen пришлось несколько раз снижать цены на модель. Сейчас ID.3 стоит в КНР от 124,9 тысячи юаней (1,6 миллиона рублей).