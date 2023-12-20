Перечислены самые аварийные автомобили в России

Больше всего дорожных происшествий в 2023 году пришлось на машины АвтоВАЗа — 19 процентов, подсчитали в «Страховом доме ВСК». На втором месте среди марок оказалась Toyota с восемью процентами ДТП, на третьем — Hyundai с семью процентами. Далее следуют Kia и Renault с шестью и пятью процентами обращений к страховщикам соответственно. Больше всего аварий происходит в Москве и по вине водителей в возрасте 35-40 лет.

Среди «премиума» самыми аварийными оказались автомобили Mercedes-Benz. Их доля в общем числе ДТП по сравнению с прошлым годом увеличилась с одного до полутора процентов. Доли Audi, BMW и Lexus составляют от 0,5 до 0,7 процента.

Что касается моделей, то в 2023 году чаще других в аварии попадала Lada Granta — на нее пришлось четыре процента от всех происшествий. За ней в списке наиболее «опасных» машин следуют Hyundai Solaris (три процента), Lada Priora (два процента), Kalina (1,6 процента) и Toyota Corolla (1,5 процента).

Лидирует по количеству обращений Москва, где было зафиксировано 14 процентов от всех аварий. На втором месте с падением доли вдвое — Краснодарский край (семь процентов), на третьем и четвертом — Новосибирская и Ростовская области (по три процента).

Замыкает пятерку «аварийных» регионов Башкортостан (2,5 процента ДТП). А осторожнее всех ведут себя водители Омска, Волгограда и Санкт-Петербурга: на них приходится по 1,5 процента происшествий.