Дилеры привезут в Россию новые модели BMW и Volkswagen

В следующем году в России появятся в продаже новые машины BMW и Volkswagen, которые импортируют в страну в рамках механизма параллельного импорта. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров.

Дилеры привезут в Россию новые модели BMW и Volkswagen
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«В течение 2024 года мы ожидаем множество новинок. Так, например, по бренду Volkswagen планируются поставки Tiguan X, Passat и Tharu. А по BMW мы ожидаем обновленные BMW 4 Series Coupe и Cabrio, а также BMW M4 Coupe и Cabrio», — сказал Петров.

В компании отметили, что не планируют закрывать программу параллельного импорта, поскольку на такие автомобили у россиян сохраняется спрос.

На базе Volkswagen Tharu был создан известный в России кроссовер Taos, а кросс-купе Tiguan X построено на удлиненной версии кроссовера. Вместе с Passat эти модели выпускаются в Китае.

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