Дилеры привезут в Россию новые модели BMW и Volkswagen

«В течение 2024 года мы ожидаем множество новинок. Так, например, по бренду Volkswagen планируются поставки Tiguan X, Passat и Tharu. А по BMW мы ожидаем обновленные BMW 4 Series Coupe и Cabrio, а также BMW M4 Coupe и Cabrio», — сказал Петров.