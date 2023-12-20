Под Калининградом мужчина в шлепках угнал авто, пока водитель чистил снег

В городе Светлый мужчина в шлепанцах угнал машину, чтобы проехать 400 метров и пойти спать. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области. В полицию с заявлением об угоне обратился 37-летний местный житель. Он рассказал, что приехал к рабочему месту, где должен был убрать снег. Ключи он оставил в машине, поскольку сам находился неподалеку. Пока автомобилист беседовал с коллегами, его машину угнали. Момент угона Volkswagen попал на видео. Мужчина в шлепанцах шел по проезжей части, заметил припаркованный автомобиль и сел на заднее сиденье, чтобы погреться. Увидев, что в замке зажигания есть ключ, мужчина пересел за руль, завел машину и уехал к себе домой. Проехав около 400 метров, он оставил иномарку возле подъезда и пошел спать. Полицейские задержали подозреваемого ранее судимого 35-летнего местного жителя. Выяснилось, что в момент угона он находился в состоянии алкогольного опьянения.