Страховщики подвели итоги эксперимента на МКАД, когда аварии оформляют не на месте происшествия

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подвели предварительные итоги эксперимента, который проводится на МКАД. Напомним, здесь можно оформить мелкие ДТП без остановки на магистрали. Сделано это, чтобы избежать случаев так называемых вторичных аварий. Когда в уже врезавшие машины в процессе оформления ДТП влетают другие автомобили.

© Российская газета

Как это работает? Столкнулись два автомобиля, получили легкие повреждения. Они быстро съехали в безопасное место, а там уже оформляют аварию по Европротоколу.

Видео дня

Начальник управления методологии урегулирования убытков РСА Екатерина Гринева отмечает, что Союз здесь участвует с точки зрения методологии. Это больше эксперимент Центра организации дорожного движения Москвы. Но страховые компании тоже должны понимать, как действовать, если оформление аварии происходит не на месте происшествия.

По словам Гриневой, в ЦОДД считают, что эксперимент проходит успешно. Это выражается в снижение повторных аварий на МКАД. ЦОДД в рамках этой кампании активно агитирует водителей сразу же постараться уехать в безопасное место. Это, конечно, противоречит дорожным правилам, но эксперимент есть эксперимент.

По мнению страховщиков, результаты эксперимента 50/50. Дело в том, что ЦОДД в случае аварии передает страховщику видео с камер наблюдения. Но проблема в том, что такие данные хранятся на серверах не так долго. И если потерпевший обратился к страховщику с извещением о ДТП через несколько дней, то получить видео уже может быть проблематично. При получении видео страховщиком он уже ориентируется на него для принятия решения о выплате. При отсутствии видео приходится ориентироваться только на извещение о ДТП.

Кстати, стоит напомнить, что это извещение можно оформить в электронном виде с фотовидеофиксацией повреждений. Более того, можно и заявление подать в электронном виде. Для этого оба участника аварии должны быть зарегистрированы на Госуслугах и скачать себе приложение "Госуслуги Авто" или приложение своего страховщика, если он его запустил в работу.

Там не только информация о ДТП поступит сразу же страховщику, там даже выплату можно будет получить без визита к страховщику в течение короткого времени. Некоторые компании расплачиваются с потерпевшим в течение часа.

Екатерина Гринева напомнила, что в июле прошлого года был принят закон, согласно которому все потерпевшие смогут обращаться к страховщикам без личного присутствия. В первую очередь это было организовано в ОСАГО. Но только частично. Точнее можно обратиться по ДТП пока только в рамках Европротокола, то есть без вызова ГИБДД и только к своему страховщику. Это реализовано через Госуслуги. Ожидаемый эффект - снижение страхового мошенничества. Вряд ли мошенник решится передавать свои персональные данные через госорганы.

Всего, по ее словам, с начала работы этой системы было заявлено чуть больше 5 тысяч обращений по дистанционной выплате. До конца года ожидается от 7 до 8 тысяч случаев. Даже переход на электронное извещение был более долгим и сложным. Кроме того, пока не фиксируется жалоб на такую систему взаимодействия.