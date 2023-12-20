Bentley Continental стал самым популярным люксовым авто с пробегом

Продажи люксовых автомобилей на вторичном рынке в России в ноябре выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью стал Bentley Continental GT, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В ноябре на Bentley Continental GT пришлось около 30% общего объема рынка в сегменте (48 проданных машин). На втором месте располагается Bentley Bentayga (19 шт.), а третью позицию поделили Bentley Continental Flying Spur и Maserati Levante (по 14 шт.). Замыкает пятерку Rolls-Royce Cullinan (10 шт.). Рейтинг продаж среди люксовых марок в последний осенний месяц года возглавляет Bentley, следом идут Rolls-Royce, Maserati, Lamborghini и Aston Martin.

В ноябре жители РФ приобрели 170 автомобилей с пробегом сегмента Luxury, что на 11 единиц меньше, чем в октябре. При этом за 11 месяцев 2023 года россияне приобрели 2024 такие машины, что на 16% превышает показатель января – ноября 2022 года.