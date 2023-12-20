S8 приобрела завод Bridgestone в России

Компания S8 Capital объявила о закрытии сделки по покупке активов Bridgestone в РФ. Так, ей перешел завод и дистрибутор шин на местном рынке, передает «Коммерсант».

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Мощность завода Bridgestone в Ульяновске — 2,4 млн шин в год. Он открылся в 2016 году. Как отмечает издание, инвестиции в производство оцениваются примерно в 12,5 млрд руб.

Компания также имеет офис в столице. По словам собеседников газеты, данный актив можно назвать перспективным. Среди его преимуществ, как уточнили эксперты — широкий ассортимент продукции в разных сегментах. Аналитики предполагают, что сумма сделки может быть сопоставима с Continental — 7-10 млрд рублей.

Bridgestone осуществляла поставки шин для первичной и вторичной комплектации машин.