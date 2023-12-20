Россиянам рассказали, на сколько увеличатся цены на автозапчасти в 2024

Россиянам рассказали, на сколько увеличатся цены на автозапчасти
Стоимость автомобильных запчастей в 2024 году может увеличиться от 4% до 7%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в международной сети автосервисов Fit Service.
«Мы ожидаем, что если каких-то серьезных потрясений на рынке не случится, а национальная валюта будет незначительно колебаться, то стоимость запчастей в 2024 году увеличится минимально, в пределах инфляции в 4-7%. Других предпосылок для роста цен на данный момент нет. А без веских оснований цены меняться не будут», — сказала директор сети Татьяна Овчинникова.
По словам эксперта, рынок автозапчастей стабилизировался в 2023 году. Автовладельцы могут выбрать запчасти из широкой линейки брендов, из различных ценовых категорий. Это касается любого автомобиля, любой марки и года выпуска.
Причем с момента кризисного 2022 года на российском рынке появилось множество новых производителей автозапчастей-дубликатов. Все ведущие игроки рынка подтверждают факт значительного расширения своих линеек. Таким образом, рынок насыщен предложением, по некоторым группам товаров отмечается даже профицит, подчеркнула Овчинникова.