Россиянам рассказали, на сколько увеличатся цены на автозапчасти в 2024

«Мы ожидаем, что если каких-то серьезных потрясений на рынке не случится, а национальная валюта будет незначительно колебаться, то стоимость запчастей в 2024 году увеличится минимально, в пределах инфляции в 4-7%. Других предпосылок для роста цен на данный момент нет. А без веских оснований цены меняться не будут», — сказала директор сети Татьяна Овчинникова.