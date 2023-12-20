Минцифры: развёртывание сетей 5G в крупных городах России начнётся с 2026 года

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что активное развёртывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнётся в крупных городах страны с 2026 года.

Об этом он рассказал в рамках выставки-форума «Россия».

«Активное развёртывание сетей 5G на отечественных базовых станциях начнётся с 2026 года в крупных российских городах», — цитирует Шадаева ТАСС.