Компания SAIPA начнет продавать в России пикапы

Иранская компания SAIPA начнет поставлять в Россию не только седаны и хетчбэки, но и пикапы с коммерческими автомобилями. Об этом в интервью Sputnik рассказал директор по экспорту компании Мансура Абтахи.

Компания SAIPA начнет продавать в России пикапы
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По словам Абтахи, в Россию и Белоруссию будут экспортироваться коммерческие автомобили различной грузоподъемности, а также пикапы SAIPA-151 и SAIPA-251. Также иранская компания наладит поставки моделей класса B (Kwik и Saina) и C (Shahin).

В SAIPA также рассчитывают продавать в Россию запчасти для вторичного рынка и организовать в стране производство автомобилей, благодаря чему стоимость машин будет ниже. Абтахи назвал Россию одним из самых важных рынков для иранского производителя.

Экспорт автомобилей марки на рынки в России и Белоруссии наладят в сотрудничестве с белорусской фирмой «Лаки Кэренси». По словам директор по экспорту SAIPA, получить все соответствующие разрешения для выхода на рынок РФ планируется до конца 2023 года.

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