Найдены китайские X5 и X7, но не от BMW. Это новые Changan

Компания Changan официально представила новые X5 Plus и X7 Plus, которые до модернизации имели приставку Oshan в названии.

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Oshan изначально задумывался в качестве отдельного суббренда для более премиальных моделей Changan, но со временем от этой идеи отказались, поэтому X5 Plus и X7 Plus формально можно считать новыми Changan.

На самом деле обновление кроссоверов прошло по минимальному сценарию: заменены шильдики и решётки радиатора, чуть подкорректирована пластика бамперной группы. Фото салона X5 Plus компания Changan не представила, но, судя по тому, что у X7 Plus "2024 новый центральный тоннель с селектором трансмиссии, на большие перемены и в этом случае рассчитывать не стоит.

Теперь по каждой модели отдельно. Changan X5 Plus - компактный кроссовер длиной 4540 мм и колёсной базой 2715 мм. По габаритам сопоставим с Chery Tiggo 7, но с более просторным салоном за счёт большего межступичного расстояния. Двигатель россиянам хорошо знаком по другим паркетникам марки, представленными на отечественном рынке: полуторалитровая турбочетвёрка мощностью 188 л.с., работающая в паре с 7-скоростным "роботом".

Changan X7 Plus относится к классу среднеразмерных SUV, его габариты: 4745х1870х1720 мм, колёсная базе - 2768 мм. Таким образом, это - одноклассник Tiggo 8. Двигатель тот же, что у Changan X5 Plus, он представлен в двух вариантах форсировки: 170 и 188 л.с. В первом случае в пару ему предлагается 6-ступенчатая МКПП, более мощный идёт в паре с "роботом" DCT.