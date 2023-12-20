Перечислены лучшие автомобили для русской зимы

Внедорожник LADA Niva Legend – один из лучших автомобилей для зимы в России. К такому выводу пришел портал 110km.ru.

Модель приводится в движение 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. в сочетании с пятиступенчатой МКПП и имеет постоянный полный привод с понижающей передачей.

УАЗ «Патриот» назван вторым вариантом для комфортного передвижения зимой. Речь идет о модели с 2,7-литровым 150-сильным двигателем, пятиступенчатой «механикой», полным приводом с двухступенчатой «раздаткой» и 210-миллиметровым клиренсом.

Также для зимы в России пригодится кроссовер Renault Duster. Предполагается полноприводная версия с дизельным мотором мощностью 109 л.с. и дорожным просветом 210 мм. Последние две машины в рейтинге — Nissan X-Trail с 2,0-литровым 144-сильным мотором и 2,5-литровым двигателем на 171 л.с. и китайский кроссовер Geely Monjaro с 2,0-литровым 238-сильным мотором, восьмиступенчатой АКПП и интеллектуальным полным приводом.