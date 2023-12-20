Yamaha покажет в Токио семь необычных электрических концептов
Часть из них построена на разработанной для подобной техники модульной архитектуре Yamaha Motor Platform Concept. «Тележка» является высокоадаптивной. Иными словами, на ней можно создавать транспортные средства разного назначения. В качестве примера Yamaha приводит квадроцикл, грузовичок для отдыха близ водоемов и внедорожник для фермеров.
Компания Yamaha Motor впервые примет участие в выставке Tokyo Auto Salon. И тема ею выбрана как раз в духе времени: «Маленькие электромобили — это сила, способная изменить общество». Главным экспонатом здесь окажется «тележка» Yamaha Motor Platform Concept — универсальная модульная архитектура для низкоскоростных EV, рассчитанных на одного-двух человек. Её конструкция позволяет гибко подходить к выбору батарей и типу кузова. Как это выглядит на практике, демонстрируют концепты, которых набралось аж семь штук.
Concept 310 — это двухместный грузовичок для перевозки рыбацких лодок и снастей. Он оснащен пневмоподвеской и спортивными креслами с улучшенной боковой поддержкой. Компанию электрокару составят классический side-by-side Concept 580 и футуристичный Concept 160. Что касается Concept 451, то он адресован фермерам, тогда как одноместный Concept 350 — курортным организациям и отелям. Наконец, Concept 682 представляет собой четырехколесный электробайк модульной конструкции. Ну а Concept 294 — это видение городского e-bike со скандинавским дизайном и поддержкой IoT (интернета вещей).
Другими экспонатами Yamaha на Tokyo Auto Salon станут новейший мотоцикл XSR125 ABS из линейки Sport Heritage и багги YXZ1000R, оснащенный водородным двигателем внутреннего сгорания. Опыт создания таких агрегатов у японцев уже есть. В 2022 году вместе с Toyota они построили водородный V8 на базе штатной «восьмерки» Lexus RC F. Бензиновый «атмосферник» развивал 477 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента, а его водородная версия — 455 сил и 540 Нм, которые были доступны на 3600 оборотах минуту.