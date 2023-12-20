Yamaha покажет в Токио семь необычных электрических концептов

Часть из них построена на разработанной для подобной техники модульной архитектуре Yamaha Motor Platform Concept. «Тележка» является высокоадаптивной. Иными словами, на ней можно создавать транспортные средства разного назначения. В качестве примера Yamaha приводит квадроцикл, грузовичок для отдыха близ водоемов и внедорожник для фермеров.

© Мотор.ру

Компания Yamaha Motor впервые примет участие в выставке Tokyo Auto Salon. И тема ею выбрана как раз в духе времени: «Маленькие электромобили — это сила, способная изменить общество». Главным экспонатом здесь окажется «тележка» Yamaha Motor Platform Concept — универсальная модульная архитектура для низкоскоростных EV, рассчитанных на одного-двух человек. Её конструкция позволяет гибко подходить к выбору батарей и типу кузова. Как это выглядит на практике, демонстрируют концепты, которых набралось аж семь штук.

Yamaha

Yamaha

Yamaha

Yamaha

Yamaha

Yamaha

Concept 310 — это двухместный грузовичок для перевозки рыбацких лодок и снастей. Он оснащен пневмоподвеской и спортивными креслами с улучшенной боковой поддержкой. Компанию электрокару составят классический side-by-side Concept 580 и футуристичный Concept 160. Что касается Concept 451, то он адресован фермерам, тогда как одноместный Concept 350 — курортным организациям и отелям. Наконец, Concept 682 представляет собой четырехколесный электробайк модульной конструкции. Ну а Concept 294 — это видение городского e-bike со скандинавским дизайном и поддержкой IoT (интернета вещей).

Yamaha