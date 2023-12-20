Обновленный кроссовер Geely Okavango выходит на мировой рынок

Трехрядный паркетник преобразился как снаружи, так и внутри. Кроме того, кое-где модель перешла на двухлитровый турбомотор.

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Этот большой кроссовер Geely дебютировал в 2020-м – в Китае он зовется HaoYue, экспортная же версия носит имя Okavango. На родине модель пережила уже три модернизации: первая была в 2021-м, в прошлом году провели полномасштабный рестайлинг, одновременно присвоив кроссу приставку L, а осенью года нынешнего паркетник еще раз освежили. Однако «мировой» Geely Okavango обновился лишь сейчас, причем марка решила пропустить «промежуточный» этап двухлетней давности. То есть рестайлинговый глобальный кросс – это Geely HaoYue L образца 2022 года с другими шильдиками. Такой Okavango представлен в Саудовской Аравии и Кувейте (и без всяких приставок), позже он появится и в остальных странах Ближнего Востока, а также в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Как уже упоминалось выше, внешне от предназначенного для КНР паркетника обновленный экспортный вариант ничем не отличается. Если же сравнивать с дореформенным Geely Okavango, то модель стала выглядеть гораздо агрессивнее: SUV обрел внушительную радиаторную решетку с вертикальными клиньями, иные бамперы, фары и задние фонари. Длина выросла на 25 мм до 4860 мм, в ширину кросс прибавил 10 мм (теперь 1910 мм), а вот высота, напротив, урезана на 10 мм до 1770 мм. Колесная база увеличена на 10 мм – теперь 2825 мм.

В семиместном салоне появились новые рулевое колесо, селектор коробки и карты дверей. Дефлекторы обдува сделали в виде единой горизонтальной плашки, плюс модернизирован центральный тоннель. В списке стандартного оборудования ближневосточного Geely Okavango заявлены кожаная обивка, вентиляция передних кресел (водительское – еще и с памятью настроек), виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедиа-система с планшетом диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль. За доплату предусмотрены панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона и электропривод багажной двери.

Как и в Китае, на Ближнем Востоке обновленный Geely Okavango предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 Drive-E от Volvo, которая выдает 218 л.с. и 325 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод только передний. Дореформенный экспортный кроссовер имеет турбомотор 1.5 (177 л.с.), дополненный 48-вольтовым стартер-генератором: не исключено, что на некоторых рынках этот движок оставят.

В Саудовской Аравии, например, за рестайлинговый кросс просят минимум 97 175 местных риалов, что эквивалентно около 2 335 000 рублей по актуальному курсу.