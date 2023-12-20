СМИ: Kia приостановила продажи в Канаде из-за слишком высоких показателей

Рекордные продажи автомобилей Kia в Канаде вынудили местный менеджмент начать задерживать поставки покупателям, чтобы не выглядеть слишком успешными в глазах корпоративного офиса в Южной Корее. Об этом сообщает CBC News.

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По данным источников издания, намеренный отказ от поставок был озвучен региональным менеджером Kia Canada 17 ноября во время созвона с представителями дилерских центров.

«В условиях глобального спада Kia Canada хочет контролировать производительность оптовой и розничной торговли в 2023 году, чтобы не демонстрировать высоких достижений», — заявил он.

По словам менеджера, такое решение было принято Kia Canada в связи с достижением цели по продаже 84 000 автомобилей. Он также выразил обеспокоенность тем, что, если продажи и дальше будут идти слишком хорошо, что штаб-квартира в Корее решит, что Канаде не нужна маркетинговая поддержка и сократит ее.

В свою очередь дилеры заявили о недовольстве по поводу этого решения, так как заказавшие автомобиль клиенты и так вынуждены ждать недели или месяцы. По их словам, дополнительная задержка может привести к потере покупателей, которые уже забронировали автомобиль, а, следовательно, к уменьшению доходов дилеров.

Издание обратилось к представителям Kia Canada с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако сотрудник Kia в Канаде отклонил просьбу об интервью, отметив, что не может комментировать «конфиденциальные внутренние деловые вопросы».