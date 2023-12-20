Путин откроет автомобильную дорогу М-12 "Восток" до Казани 21 декабря

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 декабря, откроет участок трассы М-12 до Казани по высокоскоростной связи (ВКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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«С участием президента [в четверг, 21 декабря. — «Газета.Ru»], также в режиме ВКС, состоится церемония открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Работы по продлению в основном сведутся к реконструкции дорожного полотна, работы планируется завершить в 2024 году. Также после переименования М-12 названия «Восток» лишится автодорога от Хабаровска до Находки.

В настоящее время протяженность трассы М-12 составляет 811 км, 415 км из них — платные участки.

До этого президент России Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной дороге М-12 на отрезке от Москвы до Казани.