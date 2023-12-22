Губернатор Запорожской области Балицкий: По сухопутному коридору в Крым едут со всей России через новые регионы

По проходящему через новые регионы сухопутному коридору в Крым едут со всей России, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, «уже все области» прошли через камеры, которые устанавливаются в данный момент на дороге, передает РИА «Новости».

Балицкий отметил, что проезжают легковые машины, проходит фото фиксация большого количества людей.

Губернатор добавил, что многие заезжали в Мелитополь, Бердянск, много туристов, которые приехали просто посмотреть на города.