В новых регионах в 2024 году намерены построить и отремонтировать 2 тыс. км дорог

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские власти намерены в 2024 году построить и отремонтировать 2 тыс. км дорог в новых регионах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"Думаю, что тоже порядка 2 тыс. км дорог будем делать", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос, каковы планы по дорожному строительству на 2024 год в новых регионах.