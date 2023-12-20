Эксперты назвали самые беспроблемные автомобили

Toyota Avensis, Nissan Note и Honda Accord стали самыми беспроблемными машинами в России в 2023 году. К такому выводу пришли специалисты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», передает «Российская газета».

© Unsplash

Эксперты в ходе анализа обращали внимание на соотношение среднего количества ремонтов модели к ее нормированному пробегу. В расчет брали машины стоимостью выше 750 тыс. рублей и не старше 10 лет.

Уточняется, что более половины автомобилей – 70% – занимают представители японского автопрома. В рейтинге также оказались Toyota Auris (четвертая строчка), Honda Civic (шестая строчка), две модели Nissan — Juke и Tiida (восьмая и девятая строчки соответственно).

Среди европейских машин в списке числятся модели Renault Megane (которая расположилась на седьмом месте) и Volkswagen Jetta (заняла десятую строчку рейтинга).

Также в рейтинг попала американская машина Chevrolet Cruze. Автомобиль занял пятую строчку.