Эксперты назвали самые беспроблемные автомобили
Toyota Avensis, Nissan Note и Honda Accord стали самыми беспроблемными машинами в России в 2023 году. К такому выводу пришли специалисты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», передает «Российская газета».
Эксперты в ходе анализа обращали внимание на соотношение среднего количества ремонтов модели к ее нормированному пробегу. В расчет брали машины стоимостью выше 750 тыс. рублей и не старше 10 лет.
Уточняется, что более половины автомобилей – 70% – занимают представители японского автопрома. В рейтинге также оказались Toyota Auris (четвертая строчка), Honda Civic (шестая строчка), две модели Nissan — Juke и Tiida (восьмая и девятая строчки соответственно).
Среди европейских машин в списке числятся модели Renault Megane (которая расположилась на седьмом месте) и Volkswagen Jetta (заняла десятую строчку рейтинга).
Также в рейтинг попала американская машина Chevrolet Cruze. Автомобиль занял пятую строчку.
Ранее портал 110km.ru сообщил, что внедорожник LADA Niva Legend – один из лучших автомобилей для зимы в России. Модель приводится в движение 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. в сочетании с пятиступенчатой МКПП и имеет постоянный полный привод с понижающей передачей.