В Липецке полицейские присоединились к Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз»

20 декабря в гости к ученикам начального класса гимназии № 19 областного центра пришел Полицейский Дед Мороз. Сказочный персонаж совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции Региной Сломинской подготовил для ребят загадки на дорожную тематику. Школьники с удовольствием отвечали на вопросы викторины и своими ответами убедили Деда Мороза, что они знают и соблюдают Правила дорожного движения. В завершение встречи Дед Мороз вручил каждому юному участнику дорожного движения сладкий подарок, подготовленный членом Общественного совета при ведомстве Сергеем Поздняковым, а сотрудники Госавтоинспекции - полезный подарок с основными дорожными знаками. Довольные и счастливые дети пообещали Деду Морозу быть дисциплинированными участниками дорожного движения и неукоснительно соблюдать дорожные законы.