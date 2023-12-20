2024 год станет лучшим годом для смены автомобиля

Согласно исследованию S&P Global Mobility, в 2024 году ожидается значительный мировых продаж новых автомобилей. Прогноз радужный: в следующем году на дорогах мира появятся 88,3 миллиона новых автомобилей, что на 2,8% больше, чем в 2023 году.

Этот оптимистичный прогноз подкрепляется восстановлением производства автомобилей и возобновлением цепочек поставок. Но исследователи учли также и повышение цен на автомобили, сложные условия кредитования и влияние электрофикации, к которой готовы не все.

То есть, продажи могут оказаться еще выше, но это зависит от факторов, которые сложно спрогнозировать в годовой перспективе.

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Прогнозы на 2023 год не менее оптимистичный: ожидается увеличение мировых продаж легковых автомобилей на 8,9% по сравнению с прошлым 2022 годом. То есть, в этом году будет продано почти 86 миллионов новых автомобилей. Этот резкий рост объясняется предшествующим падением продаж.