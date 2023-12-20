В России построят новый завод грузовиков за 20 млрд рублей

Как сообщает ТАСС, в строительство вложится бизнесмен Константин Подшивалов — гендиректор компаний «Тренд» и «ФинСиб», связанных с торговлей канцелярскими товарами. На заводе он хочет наладить выпуск широкой линейки моделей грузоподъемностью от двух до 15 тонн. До 2030 года в новое российское производство в Новосибирской области планируется инвестировать порядка 20 миллиардов рублей.

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Проект строительства нового предприятия по выпуску грузовиков уже одобрили на заседании инвестиционного совета региона, пишет ТАСС. Для строительства выбрали участок площадью 17 гектаров с доступом ко всем необходимым инженерным коммуникациям.

Запускать завод будут в два этапа: сначала наладят сборку из отечественных и зарубежных компонентов и создадут цеха по выпуску рам и кабин, а потом добавят производство собственных деталей и расширят линейку. Первая модель — пятитонный грузовик — по плану встанет на конвейер в 2027 году. В год будут выпускать до 500 машин.

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Предприятие позволит создать две тысячи новых рабочих мест для жителей региона. А к 2029 году, согласно расчетам, выручка завода составит 23 миллиарда рублей. Также с 2027 по 2031 год будет выплачено налогов на четыре миллиарда.

Сам Подшивалов отмечает, что на российском рынке ощущается «высокая потребность» в коммерческих грузовиках местного производства, чем и продиктовано возникновение проекта нового завода.

То же говорят эксперты, комментируя перезапуск завода «ПСМА Рус» в Калуге. Там наладили производство пока неизвестного кроссовера (по некоторым данным, французской марки) из машинокомплектов, поставляемых из Китая.