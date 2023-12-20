Ford опубликовал ранее недоступные изображения своих коцептов

Компания Ford Motor раскрыла множество уникальных и редко виденных фотографий, показывающих эксклюзивные концепты и классические модели, о которых известно немногим за пределами компании. Всего было опубликовано 100 фотографий концепт-каров Ford, включая 45 новых, в архиве Ford Heritage Vault. Этот архив является кладезем для поклонников Ford и историков автомобилей, содержащим более 1800 изображений с 1896 по 2021 год, а также брошюры и пресс-релизы по представленным концептам.

© Моя Москва.онлайн

Тед Райан, архивариус бренда, объяснил, что при разработке некоторых концепт-каров дизайнерам предоставлялась свобода творчества для демонстрации потенциальных инноваций, многие из которых впоследствии были внедрены в серийные модели.

Примером является Ford Seattle-ite XXI, созданный для Всемирной выставки 1962 года в Сиэтле, оснащенный четырьмя управляемыми передними колесами и сменными силовыми агрегатами. Также были представлены функции, напоминающие современные навигационные системы и возможность использования как электродвигателей, так и компактных ядерных устройств.

Райан также упомянул редко видимые концептуальные модели, такие как Ford X-100 и Lincoln Futura, и сообщил о добавлении в архив более 1600 фотографий и брошюр свыше 300 различных концептов Ford, Lincoln и Mercury.