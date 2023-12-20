Американское подразделение Mercedes-AMG отзывает внедорожники G 63 4×4 Squared
Согласно оценкам экспертов издания SPEEDME.RU, 588 автомобилей 4x4 Squared, оборудованы корпусами дифференциалов задней оси, где могут возникнуть трещины, что, в свою очередь, может привести к утечке жидкости или поломке оси.
При этом немецкий автопроизводитель начал расследование этой проблемы в предыдущем месяце, когда внутренние тесты выявили следы трещин на корпусе задней оси. Детальный анализ проводится совместно с австрийским поставщиком задней оси, Oberaigner Powertrain.
В ходе тестирования Mercedes принял решение провести отзыв внедорожников G 63 4x4 Squared из-за потенциальных проблем безопасности, связанных с возможной поломкой задней оси. Отзыв касается моделей 2022 и 2023 годов, произведенных в период с 5 марта 2021 года по 1 декабря 2023 года. Компания MB USA рекомендует владельцам временно прекратить использование своих внедорожников до устранения проблемы, и до 21 декабря дилеры будут проводить бесплатные проверки и, при необходимости, замену дефектной детали.