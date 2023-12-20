Регулятор безопасности США вступил в спор с автопроизводителями

В Национальном управлении безопасности дорожного движения США (NHTSA) ранее было заявлено на слушаниях в октябре, что подушки безопасности, произведенные ARC Automotive и Delphi Automotive, подлежат отзыву из-за потенциального разрыва и возможного повреждения пассажиров металлическими фрагментами.

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По данным 32cars.ru, представители автопроизводителей и производителей подушек безопасности утверждают, что риски, связанные с этой проблемой, являются чрезвычайно низкими, и они подвергли сомнению анализ NHTSA и мотивацию за отзыв. Компания ARC заявила, что, согласно оценкам NHTSA, вероятность нового случая разрыва подушек в течение следующих 33 лет менее одного процента.