Компания Mazda отзывает в США около 12 тыс. старых пикапов B-Series
Компания указала в официальном сообщении, что данная кампания касается моделей B-Series, произведенных с 22 мая 2003 года по 2 мая 2006 года. Эти машины ранее подвергались отзыву из-за проблем с нагнетателем подушки безопасности на месте переднего пассажира. После замены компонента было обнаружено, что установка новых деталей могла быть выполнена неверно, отмечает ресурс Тарантас Ньюс.
Производитель подчеркнул, что ошибка при монтаже подушки безопасности может привести к её некорректному срабатыванию при аварии, увеличивая тем самым риск получения травм. Общее количество автомобилей, подпадающих под данный отзыв, составляет 12 741. Mazda не располагает информацией о каких-либо инцидентах или травмах, связанных с этой проблемой.
Владельцы затронутых пикапов получат уведомления о необходимости отзыва до 12 января 2024 года. Им будет предложено посетить авторизованных дилеров Mazda для проверки и, при необходимости, правильной установки нагнетателя подушки безопасности. Все ремонтные работы будут произведены без взимания платы.