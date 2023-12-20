Обновленный Audi Q3 2025 года оказался в объективе камер фотошпионов

Во время тестовых заездов в северной части Скандинавии был замечен Audi Q3 модельного года 2025, скрытый под плотной камуфляжной пленкой. Отчетливо видны только колеса, которые похожи на стандартные серийные. Однако очевидно, что внешний вид Q3 будет заметно отличаться от предыдущих моделей, соответствуя современному дизайну Audi.

Передняя часть автомобиля претерпела значительные изменения: примечательная решетка радиатора, напоминающая ту, что используется в автомобилях Polestar, и отдельные блоки головной оптики. Возможно, Q3 будет оснащен персонализированными фарами с использованием передовой HD Matrix светодиодной технологии, аналогичной той, что предлагается в моделях Audi Q8.

Также заметно, что стиль Q3 не будет зависеть от более крупного Q5, что придаст модели индивидуальность. Вероятно, новая модель будет визуально казаться больше предыдущей за счет изменений в размерах и нового внутреннего устройства.

Интерьер, скорее всего, будет похож на Audi Q6, но с учетом особенностей более младшей модели: эргономичный, с минималистичным дизайном, большим цифровым кластером, объединяющим экран мультимедиа и цифровую приборную панель, а также функциональной центральной консолью.