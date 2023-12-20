Mercedes-Benz будет использовать бирюзовые габаритные огни

Этот шаг направлен на информирование участников дорожного движения о том, что машина управляется автономно. Испытания таких сигнальных огней компания начнет в Калифорнии и Неваде. К слову, в этом году Mercedes-Benz уже привлек внимание, представив в США технологию автономного вождения третьего уровня, Drive Pilot. Система позволяет водителям освободить руки от руля и отвлечься, но при этом требует готовности к управлению в любой момент, пишет сайт Тарантас Ньюс.

Нововведение Mercedes-Benz — это установка специализированных бирюзовых огней для индикации автономного режима вождения. Бирюзовый выбран за его уникальность и отсутствие использования в других транспортных средствах. Индикаторы будут располагаться спереди, сзади и на боковых зеркалах авто с системой Drive Pilot.