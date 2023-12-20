Литва закрыла границу с РФ для пустых грузовиков

Власти Литвы запретили пустым грузовым транспортным автомобилям, зарегистрированным в Евросоюзе, пересекать границу России или Белоруссии. Об этом сообщается на сайте таможни республики.

Отмечается, что запрет касается «порожних грузовых транспортных средств, зарегистрированных в странах ЕС, а также в Литве».

«Такая мера применяется таможенными органами Литвы в соответствии с положениями статьи 2a Регламента ЕС No 833/2014 и Статьи 1f Регламента ЕС No 765/2006, запрещающего экспорт грузовых автомобилей в Россию и Белоруссию и транзит таких транспортных средств через РФ», — говорится в тексте.