Журналисты, слившие фото автомобиля Xiaomi SU7, принесли извинения

Одним из громких событий этой недели стал слив фотографий первого автомобиля под собственной маркой Xiaomi. "РГ" писала, что никакого секрета в общем-то и не было, предположив, что всё это было спланированной пиар-акцией Xiaomi. Однако сегодня китайские СМИ выдали новую порцию информации.

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Журналисты, растиражировавшие фотографии, на которых оператор ведёт съёмку Xiaomi SU7, принесли извинения компании. Однако это не повлияло на то, что сотрудник Xiaomi был отстранён от должности и уволен за разглашение конфиденциальных сведений.

Как выяснилось, работник Xiaomi, имевший доступ к файлам компании, отправил их в личный аккаунт соцсети WeChat. Он полагал, что уже показанный на фото Минпрома Китая автомобиль не является секретом, а фотографии с закулисной работой оператора - дело рук журналистов, поэтому уж точно не могут быть под запретом.