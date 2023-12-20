Журналисты, слившие фото автомобиля Xiaomi SU7, принесли извинения

Найдены журналисты, слившие фото автомобиля Xiaomi SU7. Они извинились
Одним из громких событий этой недели стал слив фотографий первого автомобиля под собственной маркой Xiaomi. "РГ" писала, что никакого секрета в общем-то и не было, предположив, что всё это было спланированной пиар-акцией Xiaomi. Однако сегодня китайские СМИ выдали новую порцию информации.
Журналисты, растиражировавшие фотографии, на которых оператор ведёт съёмку Xiaomi SU7, принесли извинения компании. Однако это не повлияло на то, что сотрудник Xiaomi был отстранён от должности и уволен за разглашение конфиденциальных сведений.
Как выяснилось, работник Xiaomi, имевший доступ к файлам компании, отправил их в личный аккаунт соцсети WeChat. Он полагал, что уже показанный на фото Минпрома Китая автомобиль не является секретом, а фотографии с закулисной работой оператора - дело рук журналистов, поэтому уж точно не могут быть под запретом.
Но, как пишет AutoHome, довольно быстро "шпион" осознал результат содеянного и поспешил удалить отправленное. Но было поздно: механизм ретрансляции был запущен. На это потребовалось всего пять минут.