Последняя сельхозярмарка в Казани в этом году пройдет 23 декабря

Последняя, заключительная в этом году сельхозярмарка пройдет в Казани 23 декабря. Свои товары смогут представить 22 муниципальных района и 18 организаций агропромышленного комплекса Татарстана, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ярмарки будут проходить с 06:00 до 13:00 мск на следующих площадках:

Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7; ул. Ленинградская, 27.Вахитовский район: ул. Татарстан, 53; ул. Чехова, 2.Кировский район: ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Революционная, 12; ул. Батыршина, 20.Ново-Савиновский район: ул. Лаврентьева, 10; пр. Ямашева, 71а.Приволжский район: ул. Рихарда Зорге, 66; ул. Юлиуса Фучика, 72.Советский район: ул. Аграрная, 2; ул. Липатова, 7. Салават Купере: село Осиново, ул. Садовая, 9 (парковка у торгового центра).

В пресс-службе обратили внимание, что проведение сельскохозяйственных ярмарок на ул. Беломорской перенесли на воскресенье.