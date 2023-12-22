Последняя сельхозярмарка в Казани в этом году пройдет 23 декабря
Последняя, заключительная в этом году сельхозярмарка пройдет в Казани 23 декабря. Свои товары смогут представить 22 муниципальных района и 18 организаций агропромышленного комплекса Татарстана, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ярмарки будут проходить с 06:00 до 13:00 мск на следующих площадках:
Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7; ул. Ленинградская, 27.Вахитовский район: ул. Татарстан, 53; ул. Чехова, 2.Кировский район: ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Революционная, 12; ул. Батыршина, 20.Ново-Савиновский район: ул. Лаврентьева, 10; пр. Ямашева, 71а.Приволжский район: ул. Рихарда Зорге, 66; ул. Юлиуса Фучика, 72.Советский район: ул. Аграрная, 2; ул. Липатова, 7. Салават Купере: село Осиново, ул. Садовая, 9 (парковка у торгового центра).
В пресс-службе обратили внимание, что проведение сельскохозяйственных ярмарок на ул. Беломорской перенесли на воскресенье.
Это связано с тем, что на территории работает рынок, где в последний день недели также продается сельхозпродукция. Таким образом, теперь обе ярмарки будут проведены в один день — по воскресеньям.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу "ВКонтакте" и `траницу в "Одноклассниках" "Реального времени". Ежедневные видео на RUTUBE, "Дзене" и youtube-каналах "Спорт", "Общество и культура", "Бизнес и технологии".