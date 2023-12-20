Информация о кроссовере X-Cross 5 исчезла с сайта АвтоВАЗа

Информация о кроссовере X-Cross 5 исчезла с официального сайта Lada. Об этом сообщает Wroom.ru.

Портал напомнил, что в середине июня АвтоВАЗ принял решение перезапустить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В частности, там начали делать лицензионную копию китайского кроссовера Faw Bestune T77 под маркой Lada. Старт продаж назначали на август-сентябрь, обещая сделать до конца 2023 года десять тысяч машин.

Затем о кроссовере перестали говорить, а в ноябре глава компании сообщил, что получилось выпустить только сто X-Cross 5. В связи с этим запуск машин было принято перенести на 2024 год. На протяжении всего этого времени баннер кроссовера продолжал висеть на сайте Lada.