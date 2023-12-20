Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Самыми угоняемыми в России марками автомобилей в 2023 году стали Hyundai и Kia, сообщает Autonews.ru со ссылкой на данные страховых компаний.

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Как отметили в ВСК, на два этих бренда пришлась почти половина угонов (31 и 18 процентов соответственно). Также в список популярных у преступников в текущем году попала продукция «АвтоВАЗ» и Chery, а вот к Renault угонщики, наоборот, «потеряли интерес».

В компании назвали и конкретные модели, которые чаще всего угонялись в 2023-м. Возглавила этот своеобразный «топ» Hyundai Santa Fe (13 процентов), далее идут Kia K5 (11 процентов), Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8 процентов), а замыкает пятерку Lada Granta (7 процентов).