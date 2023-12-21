Обновленный суперпикап Ford F-150 Raptor R оказался мощнее Ram 1500 TRX

На машины 2024 модельного года будут ставить модернизированный двигатель V8 от Mustang Shelby GT500. Вместо 710 лошадиных сил он развивает 730, хотя момент остался прежний — 868 Нм. Внешне пикап отличается новыми фарами и передним бампером. Штатно Raptor R оснащен шинами внешним диаметром 37 дюймов и электронноуправляемыми амортизаторами Fox.

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Компания Ford без лишнего шума обновила самую экстремальную версию пикапа F-150 — Raptor R. Грузовичок сохранил компрессорный двигатель V8 5.2 от фастбека Mustang Shelby GT500, но стал чуточку мощнее. Мотору уменьшили потери на впуске и пересмотрели калибровки, что повысило отдачу с 710 до 730 лошадиных сил при прежних 868 Нм крутящего момента, хотя и те отныне доступны в более широком диапазоне оборотов. По мощности F-150 Raptor R 2024 модельного года превзошел Ram 1500 TRX (712 л.с.), а вот по показателю тяги слегка недотянул (881 Нм).

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Как и прежде, F-150 Raptor R идет с десятидиапазонным автоматом, полным приводом и двухступенчатой раздаткой. Амортизаторы — новые двухклапанные Fox Racing Shox, причем их же ставят на обычный Raptor с V6. Колеса — с шинами BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 внешним диаметром 37 дюймов. Дорожный просвет равен 333 миллиметрам. Углы въезда, съезда и рампы — 33,1, 24,9 и 24,4 градуса соответственно. Стандартное оснащение включает медиасистему SYNC 4 с 12-дюймовым дисплеем, распределительный блок с переключателями для внешнего оборудования, систему кругового обзора и помощника при движении с прицепом.