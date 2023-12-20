Страховые компании составили антирейтинг самых угоняемых автомобильных марок и моделей в 2023 году. В него вошли только автомобили, застрахованные по КАСКО, так как полисы ОСАГО не покрывают связанные с пропажей риски, пишет Autonews.ru.

Эксперты портала отметили, что страховщики представили данные об угонах, которые сильно разнятся. Так, в компании «ВСК» рассказали, что в 2023 году количество автокраж выросло почти на 15%.

В «Абсолют Страховании» пояснили, в свою очередь, что количество угонов машин с целью последующего разбора на детали снизилось. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в пять раз уменьшилось количество угонов в целом. В компании «РЕСО-Гарантия» подтвердили эту информацию.

Специалисты «ВСК» уточнили, что антирейтинг наиболее угоняемых в России автомобилей возглавляют Hyundai (31%) и Kia (18%). Кроме того, в перечень вошли машины таких брендов, как ВАЗ (11%), Mitsubishi (4%), Chery (включая суббренд Exeed) (4%). Вместе с тем, к Renault угонщики интерес потеряли.

По версии «РЕСО-Гарантия», антирейтинг самых «популярных» у злоумышленников автомарок возглавляют бренды Kia и Hyundai. Чуть реже угоняют Mitsubishi, Lexus, Toyota, LADA, BMW и Renault, заметили страховщики.